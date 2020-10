Immigration clandestine : Le gouvernement renforce la surveillance en mer, 28 convoyeurs arrêtés

Alors qu’on épiloguait encore sur le bilan de l’explosion d’un navire de migrants sénégalais au large des côtes de Mbour vendredi dernier, la Dirpa annonce le chavirement, dans la nuit du 25 au 26 octobre, d’un navire entré en collision avec une vedette de la Marine national alors qu’il tentait d’échapper à son arraisonnement. Seuls 39 migrants ont été repêchés.







Face à cette situation et à la suite d’un timide Tweet du président Macky Sall, lynché sur la toile pour ses promesses non tenues en termes d’emplois des jeunes, le gouvernement décide enfin de prendre le problème à bras le corps. En effet, dans un communiqué de presse, le gouvernement qui « constate avec regret la recrudescence de l’immigration clandestine par voie maritime (5 navires ont été interceptés entre le 7 et 25 octobre) », annonce le renforcement des opérations de surveillance en mer.

« Les opérations de surveillance en mer sont en train d’être menées avec des moyens aériens et navals renforcés ; une coordination est assurée en permanence pour prévenir les risques », signale-t-on dans le communiqué. Ces opérations de sécurisation ont d’ailleurs permis, selon le gouvernement, de procéder à l’arrestation de 28 présumés convoyeurs.





Le Président de la République a, par ailleurs, « donné les instructions pour mutualiser les efforts et a lancé un appel aux populations à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la vie des jeunes, tentés par l’émigration clandestine ».