Immigration clandestine : quatorze candidats et trois passeurs arrêtés à Potou

Dix-sept individus soupçonnés d’avoir voulu se rendre par pirogue en Espagne ont été arrêtés à Potou (Louga) dans la nuit du mardi à mercredi dernier. Le groupe était constitué de quatorze candidats à l’immigration clandestine et trois passeurs.



D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, les premiers ont été libérés tandis que les seconds ont été déférés, vendredi dernier, au parquet du tribunal de Louga pour mise en danger de la vie d’autrui.



Au total, les candidats à l’immigration clandestine faisaient une centaine. Leur présence, en même temps et munis pour la plupart de sacs à dos, était remarquée à Potou. Certains habitants, suspectant la préparation d'un voyage clandestin, alertent les gendarmes.



Le commandant de la brigade met en place un dispositif de surveillance de la plage. Celui-ci s’avéra payant. Au moment où le groupe s’apprêtait à embarquer, les gendarmes surgissent. C’est le sauve-qui-peut. Dix-sept personnes dont les trois passeurs seront arrêtées.



L'Observateur rapporte que chacun des candidats à l'immigration clandestine avait déboursé entre 300 000 et 400 000 francs CFA.