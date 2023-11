Immigration irrégulière : « Le Sénégal seul ne peut régler le problème », selon Modou Diagne Fada

Face au phénomène de l'immigration irrégulière, il faut mettre en place des politiques de coopération entre les pays en voie de développement, l'Occident et certains pays asiatiques qui sont nantis. Ces pays ont besoin de notre main-d'œuvre, de nos compétences. Il faudra trouver la voie pour régler la question. Le ministre des collectivités territoriales, interpellé sur ces nombreux jeunes qui continuent d’emprunter les barques de la mort, répond que la démarche pour une solution doit être multisectorielle et surtout une politique de coopération.





« Le ministre de la Jeunesse m'a informé la dernière fois d'une relation qu'il a établie avec le Japon pour qu'on puisse déterminer un quota de jeunes sénégalais qui devrait se rendre au Japon. Avant-hier, j'ai entendu à la radio un chef religieux parti discuter avec des autorités d'un pays étranger, et qui lui ont dit que nous avons besoin de tant de personnes pour venir travailler dans notre pays. Il faudra mutualiser les possibilités » selon Modou Diagne Fada devant le jury du dimanche. Il persiste sur le fait de renforcer la coopération entre les différents pays pour arrêter le phénomène parce qu'on déploie beaucoup de moyens à travers la marine nationale pour arraisonner des pirogues pour empêcher les jeunes de partir. « C’est un phénomène que nous partageons, et que nous devons traiter ensemble pour trouver des solutions ». Il invite par la même occasion les parents à plus de responsabilités et à ne pas pousser leurs enfants à tenter l'aventure au péril de leur vie.