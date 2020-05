Impact Covid-19 : 43% des communes ont reçu leur quota en aliment de bétail (ministre de l’élevage)

Contrairement aux années précédentes, l’Etat a décidé cette fois-ci d’étendre cet appui aux éleveurs transhumants. Les responsables des organisations d’éleveurs ont tour à tour salué le geste de l’Etat en faveur du secteur de l’élevage en cette période marquée par la pandémie du coronavirus .

















Pour venir en aide au secteur de l’élevage impacté par la Covid-19, le gouvernement du Sénégal a décaissé une enveloppe de 03 milliards dont 02 destinés à l’achat d'aliment de bétail dans le cadre de l' opération de sauvegarde de bétail.Le ministre de l’Elevage et des productions animales en tournée dans les communes de Déaly, Sagatta Djoloff ,Warkhokh et au Ranch de Dolly (Thiél) dans le département de Linguère s’est dit satisfait de la mise en place des commissions de distribution de l’aliment de bétail destiné aux éleveurs touchés par la pandémie de la Covid-19.A chaque étape de sa visite, le ministre a constaté le quota en aliment de bétail destiné aux éleveurs impactés par la covid-19 ainsi que la mise en place des commissions de distribution.L’aliment de bétail sera cédé aux éleveurs à un prix subventionné de 2.200frs le sac de 40kg acheté à 8500frs et livré à destination a souligné Samba Ndiobéne Ka. Presque tous les départements du Sénégal ont reçu leur quota en aliment de bétail. « Je peux dire que les 43 communes ont reçu leur quota en aliment de bétail; et d’ici mardi, les opérations de distribution vont commencer », a indiqué le ministre de l’Elevage.