Impact Covid-19 : En 3 mois, Air Sénégal a perdu 20 milliards Fcfa

C’est le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, qui a fait la révélation : Du fait de la fermeture des voies aériennes pour cause de coronavirus, la compagnie Air Sénégal a subi un manque à gagner de quelque 20 milliards francs CFA, en moins de trois mois.«Air Sénégal a perdu 20 milliards de chiffre d’affaires en 3 mois. Une société comme l’AS a perdu 6 milliards, car ils n’ont presque plus de recettes. Actuellement, l’Aibd a perdu 1,3 millions de passagers. Et c’est pourquoi nous sommes en guerre pour accompagner les entreprises pour traverser la crise dans de bonnes conditions car le transport aérien peut avoir un impact sur tous les autres secteurs», a-t-il déclaré, lors d’une réunion par vidéoconférence tenue, ce mardi, avec tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et des sites décentralisés pour échanger sur le plan de résilience du secteur des transports aériens.Pour endiguer la propagation du Covid-19, le Sénégal, à l’instar de plusieurs autres pays du monde, a fermé ses frontières en mars dernier.