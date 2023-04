Implantation de China Mall : L'ACIS parle de concurrence déloyale et invite l'Etat à prendre des mesures fermes

L'Association des Commerçants et Industriels du Sénégal élève la voix pour dénoncer l'implantation de l'entreprise China Mall au Sénégal.



A l'occasion de leur conférence religieuse qui s'est tenue ce samedi 01 avril à la mosquée de Massalikoul Djinane, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS) a fustigé l'installation de l'entreprise chinoise China Mall qui vient à peine d'ouvrir ses portes au Sénégal.





En effet, d'après les commercants " cette entreprise chinoise représente un véritable danger pour l'économie du sénégal".





Ces commerçants estiment que "la présence de cette entreprise constitue une concurrence purement déloyale et surtout un danger pour la piste économique locale".