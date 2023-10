Importation frauduleuse de poulets : L'Interprofession avicole du Sénégal alerte





Les acteurs de la filière avicole expriment leur inquiétude à cause de l'importation frauduleuse et de la qualité douteuse de poulets.





Selon l'Interprofession avicole du Sénégal, l’aviculture sénégalaise fait face à la menace de poulets congelés, dont elle se soucie de l'origine et de la qualité. Pour Gora Faye, Président des producteurs avicole, ces trafiquants sont en train de mettre à genoux le secteur. Ils violent ainsi la réglementation en vigueur dans le pays.





« La filière avicole continue d'être sérieusement perturbée, comme tous les autres au Sénégal ces dernières années post-Covid. C'est dans ce contexte difficile et incertain que des importations frauduleuses de poulets congelés et de découpes de poules d'origine douteuse ont commencé à inonder les marchés et les points de vente. Comme pour aggraver les difficultés dans la filière avicole nationale, voire la pousser à la faillite qui serait irrémédiable. Ces trafiquants, avec leurs réseaux de complices, sont en train de nous mettre à genoux », alerte le président des producteurs avicoles du Sénégal.





À leurs yeux, ce trafic porte atteinte à la réglementation protégeant le pays de la grippe aviaire et des maladies animales transmissibles. « De telles importations sont le fait des lobbies mafieux et de trafiquants sans scrupule qui violent de manière flagrante la réglementation nationale qui protège le pays de la grippe aviaire, qui est une maladie animale transmissible aux personnes et donc au mépris de la santé des populations », s’indigne-t-il sur les ondes d’iRadio.





Selon Gora Faye, cette situation risque de favoriser le manque d'emplois. « Entre nous, qui ne connaît pas ce jeune du quartier ou du village qui s'investit courageusement dans l'aviculture pour vivre de son travail, pour contribuer à l'économie nationale, pour soutenir sa famille et pour ne pas penser à aller sur une pirogue à l'aventure ? Mobilisons-nous pour notre filière avicole locale et elle nous le rendra bien, car rares sont les secteurs d'activité qui ont un si grand potentiel avec des acteurs résolus ayant déjà parcouru un très long chemin par eux-mêmes et avec succès ».





Selon l'Interprofession aviculture sénégalaise, le secteur assure l'autosuffisance en poulet depuis longtemps. D'ailleurs, le chiffre d'affaires de la filière en 2021 s'élevait à 450 milliards de francs CFA.