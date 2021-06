Impossibilité d’acheter du crédit téléphonique Orange: Wave saisit l’Artp

La concurrence prend les relents d’une guerre commerciale sans merci entre les opérateurs de transfert d’argent Wave et Orange Money. Contraint par Wave de réduire ses tarifs, Orange Money contre-attaque avec une arme non conventionnelle. Du moins d’après l’opérateur Américain dont les clients sont confrontés, depuis quelques jours, à une impossibilité d’acheter du crédit téléphonique Orange via sa plateforme.





Une situation que Wave juge inacceptable au regard de son « droit de vente de crédit téléphonique dans les mêmes conditions qu’une filiale de monnaie électronique d’une entreprise de télécommunications ». Après plusieurs « échanges » avec l’opérateur Téléphonique, Wave bute toujours sur un niet catégorique de Orange.