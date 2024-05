Impots et Domaines : Ce qui est ressorti de la réunion sur le PACTE

Il y a une semaine, en l'occurrence le 30 avril dernier, une réunion a été organisée et présidée par le DG des Impôts et des Domaines, Abdoulaye Diagne, à l'Hôtel Pullman de Dakar. La réunion de recette élargie portait sur le Plan d’actions à court terme pour la mobilisation des recettes (PACTE)





"Dans un cadre de réflexion dynamique et collaboratif, les participants ont exploré les fondements même du PACTE, notamment à travers des présentations et des exposés détaillés des matrices opérationnelles dans les différentes directions. Cette conclave, qui a réuni tout le top management de la DGID, a été l’occasion pour les directions névralgiques en termes de mobilisation des recettes, de présenter leurs potentiels, et d’identifier les niches, ainsi que le dispositif déployé qui est adossé au plan d’actions à court Terme (PACTE), pour garantir l’atteinte des objectifs assignés.