Impôts et Domaines : Guédiawaye et Pikine désormais séparés

Jusqu’ici malgré la taille de leur population, Guédiawaye et Pikine n’avaient eu droit qu’à un seul Centre des services fiscaux. Désormais, informe Le Témoin dans sa livraison de ce vendredi, chacun de ces deux départements de cette grande banlieue de Dakar aura le sien propre.Sur proposition du Directeur général des Impôts et Domaines, Bassirou Samba Niasse, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a décidé que Pikine ait son Centre des services fiscaux qui aura compétence sur l’aire géographique du département Pikine.Guédiawaye aussi aura, désormais, son service compétent sur l’aire géographique du département éponyme. Massar, Keur Massar aussi aura-t-il alors son propre Centre des services fiscaux quand la promesse de Macky Sall de l’ériger en département sera matérialisée ?