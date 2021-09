Impôts et Domaines : Un inspecteur se paye un véhicule à 80 millions et fait jaser...

"À la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID), un inspecteur s’est offert un véhicule de 80 millions de Fcfa. Cela se passe de bien de commentaires, puisque le gars, dont nous tairons le nom pour le moment est l’ennemi le plus juré du Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (STAF). Il ne veut guère voir en peinture ses militants qui sont pourtant de brillants sénégalais, plus brillants que lui qui n’est titulaire que d’un Bac +4", écrit Le Témoin.



Le journal d'ajouter : "Il semble cependant que toute cette haine contre le STAF procède d’une volonté de créer la distance sur sa manière de voler les deniers publics. Parce que la norme à la DGID, c’est que les inspecteurs et contrôleurs se pavanent dans de rutilantes bagnoles coûtant entre 30 à 40 millions. Mais, notre homme, lui, conduit un véhicule de 80 millions de Fcfa. Ce qui est bien entendu une insulte au peuple sénégalais qui continue de végéter dans une pauvreté sans nom".