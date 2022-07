Inauguration Aéroport International de St-Louis : Le Directeur des Infrastructures Aéroportuaires félicite le Président de la République pour "son leadership" et donne des détails sur ce nouveau chef-d'œuvre

Inauguration Aéroport International de St-Louis : Le Directeur des Infrastructures Aéroportuaires félicite le Président de la République pour "son leadership" et donne des détails sur ce nouveau chef-d

Suite à l'inauguration, jeudi, de l'Aéroport International de Saint-Louis, le Directeur des Infrastructures Aéroportuaires Souleymane Ndiaye a adressé un message de félicitations au Président de la République "pour son leadership". Dans le texte ci-dessous, il donne des détails sur ce nouveau chef-d'œuvre.





Tout d'abord nous remercions le Bon Dieu qui nous a permis de conduire les travaux du début à la fin dans d'excellentes conditions et en si peu de temps.

Je remercie toutes les équipes de l'AIBD, de l'ANACIM et toutes les équipes techniques impliquées.





Il faut aussi féliciter le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall pour son leadership et sa vision éclairée de l'Emergence, car aucun pays au monde ne peut se développer sans des Infrastructures aux normes qui permettront aux opérateurs de travailler dans des conditions optimales et assurant un haut rendement. D'une part, l'aéroport international de Saint-Louis inauguré ce jeudi 14 juillet, va permettre non seulement de mieux vendre la destination Saint-Louis, de faire du Sénégal un véritable Hub aérien sous-régional en favorisant et facilitant les déplacements depuis et à destination de Saint-Louis, sans compter la facilitation des déplacements à l'intérieur du territoire. D'autre part, et c'est l'une des parties les plus intéressantes de ce type d'infrastructure, en ce qu'il va aider à la promotion et au développement du tourisme local. Au-delà du tourisme qui peut connaître un véritable regain d'intérêt, ce nouvel aéroport va générer beaucoup d'emplois en faveur de la population locale, soit des centaines d'emplois attendus au sein même de l'aéroport, sans compter les emplois indirects.





Il est important de souligner que ce nouveau joyaux a été construit conformément aux standards internationaux. Toutes les normes de construction et de sécurité ont été scrupuleusement respectées pour pouvoir accueillir plusieurs types d'avions et de prendre en charge correctement les passagers. La piste est dimensionnée suivant l'avion de référence qui est le Boeing 737-300.





Pour les gens qui ne comprennent pas, cet aéroport est construit avec une technologie de pointe. Je précise que la construction avec du béton et des agglos n'est pas obligatoire. L'aérogare et le hangar SSLIA de Saint-Louis sont construits avec des modulaires qui ont une durée de vie comprise entre 50 et 200 ans. Donc, cela n'a rien à voir les conteneurs dont certains parlent. En plus, un aéroport n'est pas uniquement composé d'un aérogare. Il y a la piste, la tour de contrôle, le hangar SSLIA, les équipements d'aide à la navigation aérienne de dernière génération, la station météorologique, les véhicules SSLIA, les véhicules de servicing, les véhicules de ravitaillement en eau potable, les véhicules d'avitaillement en carburant, les véhicules de lutte contre le péril animalier, la voirie, etc. Tout cela constitue dans l'ensemble, de lourds investissements.





A ce propos, il y a aussi une autre précision à faire concernant le coût des travaux de qui est exactement de 23 262 739 788, 67 F CFA et non de 30 milliards fcfa comme certains ont voulu le faire croire.