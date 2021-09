[Vidéo] Inauguration d'une nouvelle agence de Sonatel à Touba: Cheikh Bass coupe le ruban

L'ouverture de la deuxième agence Sonatel à Touba, dénommée Mame Diarra Bousso, est désormais effective et officielle ! En effet, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre lui-meme coupé le ruban ce lundi vers 14 heures en présence de Sékou Dramé, Directeur général de Sonatel et des autorités religieuses et administratives.



Ainsi la société téléphonique renforce son dispositif au niveau de la cité religieuse conformément à sa politique de proximité et son ambition d’offrir le meilleur de la connectivité à ses clients.



Magal de Touba: "La Sonatel sort les gros moyens "



A travers un communiqué transmis à Seneweb, le groupe Sonatel assure au comité d'organisation du magal qu' il va déployer un impressionnant dispositif pour assurer une bonne couverture réseau.



"Sonatel adapte à chaque édition du grand Magal de Touba la capacité de ses différents réseaux aux besoins des pèlerins à Touba. Pour faire face aux pics de trafic qu’engendre ce grand évènement et pour satisfaire les besoins de couverture du Magal, Sonatel a consolidé tous ses équipements radios dans la ville Sainte de Touba avec 132 stations 2G, 132 stations 3G pour un meilleur écoulement des communications, renforcé par le déploiement de la 4G+ sur 132 stations pour le haut débit mobile.



Au total, Sonatel a mis en service cette année 433 stations de téléphonie mobile ou antennes BTS dont 396 stations réparties à l’intérieur de Touba et 37 stations sur les différents axes routiers. Ce qui correspond à une hausse de 90% sur les capacités 4G+ contre 70% de croissance sur la 3G. Ce qui permettra aux pèlerins de vivre une belle expérience du mobile. Sonatel apporte également la Fibre pour un meilleur confort en débit au niveau des domiciles des clients à Touba.



L'opérateur de téléphonie a également déployé d’importants moyens sur les axes routiers : 24 stations BTS ou antennes réseaux 4G installées sur l’axe Ila Touba pour couvrir l’autoroute, 6 stations sur l’axe routier vers Diourbel et 7 stations sur l’axe vers Darou Mouhty. Des efforts importants ont été faits par Sonatel sur Ila Touba avec une bonne couverture de l’autoroute avec des capacités additionnelles au niveau de la sortie autoroute péage Ngabou où un important flux de véhicules est attendu.