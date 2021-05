Inauguration des Pôles Emploi Entrepreneuriat : Le ministre Yankhoba Diatara a livré les clefs du Guichet Unique au Président Macky Sall

Le Président de la République Macky Sall a procédé, ce dimanche 30 mai 2021, à l'inauguration du Pôle Emploi Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes (PEEJF) de Kaffrine.Le ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications, Monsieur Yankhoba DIATARA a livré les clefs du Guichet Unique au Président Macky Sall dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'urgence d'emploi et d'insertion des jeunes. Cette inauguration intervient à l'occasion de la première étape de la tournée économique du Chef de l'Etat sur le territoire national.Conformément à la volonté du chef de l'état, le Ministre Yankhoba Diatara a mis le Guichet Unique à la disposition de ces collègues Dame Diop, en charge de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion et Madame Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse pour une mise en cohérence des actions du gouvernement dans la réponse à la question de l'emploi. Avec ce Guichet unique, le gouvernement du Sénégal règle définitivement les iniquités dans la gestion des procédures administratives partout sur le territoire national.Ces Pôles Emploi sont implantés dans les 46 départements. Ils regroupent toutes les structures de formation, d'encadrement et de financement des jeunes et des femmes à savoir le 3fpt , la DER, l'Anpej, l'Apix, l'Adepme, etc. L'agence de l'informatique de l'Etat (ADIE) qui est le bras technique du déploiement du Guichet Unique, se positionne en back office pour mettre en place l'identifiant unique qui favorise la diligence des procédures, mais également mettre un terme aux doublons dans les dossiers de candidatures.Cet identifiant unique, en plus de contribuer à la rationalisation des financements, permet un meilleur suivi des dossiers par les différentes structures en temps réel. Le numérique est, sans conteste, devenu le cœur de toute action sociale, politique et économique pour relever le défi de l'employabilité et de l'emploi au Sénégal.