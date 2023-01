Incendie à Bantaco : Une cinquantaine de cases réduites en cendres

C’est aux environs de quatorze heures quinze minutes que le commandant de la brigade de proximité de Mako a été alerté sur un cas d’un incendie d’une rare violence au village de Bantaco, localité située dans la commune de Tomboronkoto dans l’arrondissement de Bandafassi. L’origine de l’incendie est en rapport avec les feux de brousse notés dans la zone en ce moment.





Selon une source recueillie sur place par Seneweb, c’est sous l’effet du vent que le feu s’est vite propagé dans le village. En l’absence des occupants des lieux, la quasi-totalité des habitations ont été consumées. Grâce à la rapidité de l’intervention de l’adjudant Souleymane Thior et de ses éléments et les moyens de fortune déployés par les populations, le reste du village a été épargné. Avec l’arrivée de la 62ème compagnie d’incendie et de secours aux environs de 14 heures, le feu a été complètement maîtrisé et éteint. Aucune perte en vie humaine n’a été déplorée ; cependant, d’importants dégâts matériels estimés à des dizaines de millions ont été enregistrés. En effet, tous les vivres de ces populations ont été consumés par les flammes. Au total, une cinquantaine de cases appelées « Niafas » ont été englouties par les flammes.