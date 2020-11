Incendie à Castors : Après les flammes, le néant !

L'incendie qui s'est déclaré hier à Castors sur l'avenue Bourguiba en face du supermarché Auchan a fait d'énormes dégâts. En effet, le sinistre a eu lieu dans une installation artisanale où se trouvait différents vendeurs de matériels et d'animaux. Mais tout est presque parti en fumée.A l'intérieur, les vendeurs qui s'y trouvaient ont perdu des biens matériels comme des véhicules, des tissus et du bétail et de la volaille tels que vaches, moutons, canards, entre autres. Ces propriétaires se désolent et se posent de multiplient questions sur les raisons qui peuvent provoquer cet incendie. En fait, ils se disent surpris, car il n'y a pas d'électricité qui peut déclencher cet incendie.Certains d'entre eux trouvés sur place font deja l'estimation de leur perte. "Jai perdu presque deux vaches, et si je ne me trompe pas ces vaches peuvent être estimées à 800 mille Fcfa". D'autres ont du mal, pour l'instant, à estimer leur perte mais tendent déjà leur bras à l'État du Sénégal pour un soutien. Ils demandent également qu'une enquête soit faite pour éclairer les raisons de cet incendie.Malgré les pertes importantes, les victimes saluent le travail que les sapeurs-pompiers ont pu effectuer hier sur les lieux. En attendant l'arrivée des autorités municipales et de l'Etat central.