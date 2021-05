Incendie à l'hôpital de Linguère : Le SAMES et "And Gueusseum" en bouclier de Dr Abdou Sarr et Cie

Le Syndicat des médecins du Sénégal (SAMES) et le mouvement "And Gueusseum" volent au secours du Dr Abdou Sarr et deux autres agents.Qui, pour rappel, sont visés par une information judiciaire suite à l’incendie qui a couté la vie à quatre bébés à la Pédiatrie de l’hôpital de Linguère.D’après L’Observateur, le SAMES rejette la faute au ministère de la Santé qui était informé que les tables chauffantes étaient de type artisanale.Pis, la tutelle était, depuis longtemps, au courant des problèmes dont souffrait l’hôpital.L’AS, pour sa part, révèle que "And Gueusseum", dénonce "un semblant d’acharnement, surtout sur le personnel paramédical, par des affectations et cessations de travail qui ne s’expliquent pas au moment où les responsabilités des uns et des autres ne sont pas encore clairement définies".Ces décès n’étant pas liés à un défaut de soins, "And Gueusseum" en appelle à la solidarité agissante autour de ce personnel.