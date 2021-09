Incendie à La Palmeraie : Plus d'une dizaine de personnes se trouvaient dans la villa

Plus de 13 autres personnes se trouvaient dans la villa où l'incendie s'était déclaré à la résidence La Palmeraie, avec le couple Tavarez.





"Elles dormaient en bas et elles sont parvenues à sortir. Deux personnes ont eu des fractures et quelques brûlures. Elles étaient paniquées et sous le choc", explique notre source.