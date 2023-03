Incendie à Mbour : Ce qui s’est réellement passé

Seneweb en sait un peu plus sur l'incendie qui s'est déclaré en face de la gare routière de Mbour, ce samedi. Selon le propriétaire du magasin de matelas, “c'est dans la boutique d'à côté qu'on était en train de souder du fer”. “Il y avait du diluant par terre et des étincelles ont allumé le feu à l'extérieur. Ensuite le feu s'est propagé à l'intérieur”, raconte-t-il.



Le lieutenant Adama Ba, commandant de la 24e compagnie d'incendie des secours de Mbour, explique qu'ils ont été alertés vers 15h 32mn.



"Notre premier engin est arrivé sur les lieux à 15h 36. Arrivé sur les lieux, le chef de garde a demandé du renfort et un deuxième engin est venu. Nous avons eu à employer deux engins pompes, plus le VIN du commandant d'unité. Nous avons utilisé une lance à mousse pour maîtriser le feu", explique le lieutenant Ba.



Deux magasins ont été complètement consumés. Les sapeurs ont eu du mal à accéder aux magasins, car il n'y avait qu'une seule issue.



"Il a fallu qu'on casse le mur par derrière pour pouvoir accéder aux matelas et éteindre rapidement le feu", explique le lieutenant.



D'importants dégâts ont été enregistrés.