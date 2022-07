Incendie au marché central de Ourossogui : Le président Macky Sall offre 20 millions aux sinistrés

Les dégâts importants causés par l’incendie survenu dans la nuit du dimanche 10 juillet dernier, au niveau du marché central de Ourossogui, continuent de fléchir la désolation et la consternation des commerçants sinistrés.





Face au désastre qui a ravagé une centaine de commerces, les compartiments des produits céréaliers et forestiers, des produits en conserve et des pâtes alimentaires, tout comme ceux des légumes et bien d’autres comestibles, ont été anéantis par les flammes, ne laissant que des tas de débris et de cendres. Venu s’enquérir de la situation, le maire de la commune, sur le lieu du sinistre, a assuré les impactés de sa compassion et de sa solidarité, annonçant à cet effet, un recensement des sinistrés et des pertes en vue d’entreprendre des actions d’accompagnement pour les soulager. Formulant ses remerciements au préfet et au gouverneur de la diligence entreprise pour contenir les dégâts, l’édile de la ville a, dans ses propos, magnifié l’excellent travail abattu par les sapeurs-pompiers, les soldats du camp militaire, la gendarmerie, la Senelec et les populations qui ont travaillé d'arrache-pied pour la maîtrise du feu. Me Moussa Bocar Thiam a ensuite informé les commerçants de la décision du conseil municipal de réhabiliter le marché et de le mettre aux normes. L’incendie du marché central de Ourossogui, vient selon ses dires, donner raison au président de la République Macky Sall. « L’événement nous pousse, comme le veut le président, à procéder à la reconstruction et la modernisation de nos marchés sur l’étendue du pays », dit-il. En attendant des secours en provenance de la mairie et d’autres bonnes volontés, les sinistrés, selon les informations livrées par le maire, bénéficient déjà de l’appui du président de la République qui a mis à leur disposition une enveloppe de 20 millions de francs Cfa.