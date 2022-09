Incendie au marché central de Ourossogui : Des boutiques ravagées par les flammes

C’est encore la consternation au niveau du marché central de Ourossogui ce dimanche 18 septembre 2022 où un incendie qui s’est déclaré aux environs de 22 heures 14 mn a embrasé des boutiques de commerce. Un douloureux événement qui frappe de nouveau les commerçants de l’un des plus des grands marchés de la région de Matam, où les flammes ont engendré d’importantes pertes matérielles

au niveau des magasins spécialisés dans la vente de mercerie et un atelier de réparation de téléviseurs.



Après 2 heures d’intervention, les sapeurs-pompiers réussiront à endiguer la propagation du feu, non sans contrainte, à cause de la nature anarchique du site.



Cet incendie n’est malheureusement pas le premier du genre à s’être déclaré dans ce célèbre marché de la capitale économique qui avait connu une situation presque similaire. Il y a 2 mois, un incendie d’une rare violence, survenu durant la nuit du dimanche 10 au lundi 11 juillet 2022, aux environs de 22 heures, avait pratiquement ravagé les cantines des bouchers, celles des vendeurs de poissons et des légumes, avant de consumer d’autres boutiques de commerce.

Un phénomène récurrent de plus en plus inquiétant, qui perdure, malgré « l’ambitieux projet de la reconstruction et la modernisation du marché » annoncé par le maire Moussa Bocar Thiam, l’ex agent judiciaire de l’Etat, devenu ministre de la Communication, des télécoms et de l’économie numérique.