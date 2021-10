Incendie au marché Khar Yallah de Kaolack : Les sinistrés fustigent l'attitude des autorités et exigent la livraison de leurs nouvelles cantines

Les sinistrés du marché Khar Yalla exigent de meilleures conditions de travail

Les sinistrés du marché Khar Yallah de Kaolack, tailleurs pour la plupart, exigent de meilleures conditions de travail. Quarante-huit heures après l'incendie qui s'est déclaré dans ledit marché au cours duquel 17 cantines et une somme estimée à 100 millions ont été consumés, ils ont tenu un point de presse au cours duquel ils ont fustigé l'attitude des autorités. En effet, à en croire le secrétaire de l'association And suxali marché Médina Baye, aucune autorité n'est venue leur rendre visite à la suite de l'incendie survenu vendredi dernier. Et Mbaye Sy Niasse d'ajouter : " A ce jour, nous n'avons reçu la visite d'aucune autorité de Kaolack. Nous le déplorons sincèrement. Vous voyez, depuis 9 ans, nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y a ni éclairage, ni sécurité. Nous interpellons nos autorités pour qu'elles nous viennent en aide mais en vain. Nous n'avons pas emprunté la migration clandestine. Nous avons opté pour travailler ici et gagner notre vie au Sénégal ", tient-il à expliquer.