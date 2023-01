[Video] Incendie au marché Ocass (Touba) : Antoine Félix Diome salue la réactivité des secours

Reaction de Antoine Diome sur les lieux de l'Incendie

Après le violent incendie qui s'est déclaré au marché Ocass de Touba dans la nuit de samedi vers 22h30, le premier flic du Sénégal s'est rendu sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts et apporter le soutien nécessaire aux sinistrés.





Le ministre de l'intérieur a été accueilli vers 02h du par son collègue en charge du commerce, porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana, le Lieutenant-Colonel Alioune Diop commandant de la Légion de Gendarmerie de Thiès, le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, le préfet de Mbacké, le sous-préfet de Ndame Babacar Ibra Mar, le maire de Touba, le commissaire Diégane Sène, chef de service du commissariat spécial de Touba, et le commissaire Mass Thiobane, chef de service du commissariat de Ndamatou, le délégué du marché Ocass Sény Dieng, entre autres autorités.





Antoine Diome a rappelé, d'emblée, la grosse artillerie déployée à Touba sur instruction du président de la République Macky Sall pour atténuer les dégâts. Agissant sur instruction de l'autorité suprême, le ministre de l'Intérieur a mobilisé un impressionnant dispositif au marché Ocass.





" Comme l'a indiqué le général Mamadou Ndoye, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'incendie qui s'est déclaré au marché Ocass, a été signalé à la caserne de Touba à 22h30. Les premiers secours sont arrivés sur les lieux à 22h37.Mais quand on s'est aperçu de l'ampleur de l'incendie, toute de suite, mesure a été prise de faire venir les casernes qui entourent Touba. C'est ainsi qu'on a pu noter l'arrivée des engins de premiers secours, venant de Darou Mousty, de Diourbel, de Bambey, de Fass Barigo, de Gossas et de Kaolack " a-t-il expliqué.





Le ministre Antoine Félix Diome a dévoilé le motif de sa visite nocturne dans la cité religieuse. Il a donné des assurances aux commerçants des marchés de Touba.









" Tout cela pour dire quand arrive un sinistre de cette nature, l'instruction permanente qui nous est donnée par son excellence monsieur le président de la République Macky Sall est de deux ordres : il faut une réaction rapide dans l'organisation des secours, mais également il faut être présent aux côtés des sinistrés pour leur apporter tout le soutien nécessaire. Serigne Mountakha Mbacké a beaucoup apprécié la promptitude avec laquelle l’État a réagi", a déclaré le ministre de l'intérieur.





Interpellé sur les dispositions à prendre pour éviter que d'autres catastrophes ne se reproduisent, Antoine Félix Diome de rassurer : " On va voir avec les acteurs concernés ( es sinistrés, les différents délégués des marchés de Touba) en lien avec le ministre en charge du secteur, comment faire en sorte que de tels sinistres ne se reproduisent plus. Parce que nous connaissons la configuration du marché Ocass. Les difficultés d'accès à certaines zones quand se déclare un incendie".





Il a, notamment, mis en cause la nature juridique du site. "Ce n'est pas, dit-il, un espace public dont la propriété est détenue par l'Etat ou la mairie de Touba, mais c'est un ensemble de cantines et de maisons qui sont possédés par des habitants de Touba. Il va falloir discuter avec eux pour voir comment améliorer la configuration, les accès afin de rendre beaucoup plus facile l'organisation des secours en cas d'incendie de cette nature".





Antoine Diome n'a pas manqué de saluer la réactivité des secours avant de féliciter le nouveau commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Général Mamadou Ndoye qui était à ses côtés.





"En 5 minutes, les premiers secours sont arrivés sur place. Il faut mutualiser, avoir une bonne organisation et de la réactivité. Je félicite le Général Mamadou Ndoye. A 22h30, l'incendie s'est déclaré et à 00h48 le feu a été totalement maîtrisé. Je salue l'action citoyenne. Les populations de Touba se sont spontanément mobilisés pour apporter du soutien aux sapeurs-pompiers qui étaient à pied d’œuvre pour maîtriser le feu", a-t-il souligné.





Pour rappel, la police et la gendarmerie se sont déployées très rapidement au marché Ocass de Touba pour assurer la sécurité et la protection des personnes qui étaient venues sur les lieux en masse.