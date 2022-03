Incendie au marché Ocass : Un magasin consumé par le feu

Un incendie s'est déclaré, dans la nuit du mercredi au jeudi entre minuit et une heure du matin, au marché Ocass de Touba où un magasin contenant des produits cosmétiques, entre autres, a été réduit en cendres. Et les flammes ont également fait des dégâts dans un autre lieu de commerce.



Alertés, les éléments de la 23é compagnie d'incendie et de secours de la ville sainte ont parvenu, dès leur arrivée, à circonscrire le feu avant de l'éteindre.



Selon une source de Seneweb, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie qui a occasionné des dégâts matériels considérables.



Affaire à suivre !