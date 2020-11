INCENDIE AU MARCHÉ OCKASS: WADE DÉPÊCHE UNE DÉLÉGATION A TOUBA

Sensible à la douleur causée par le violent incendie qui a frappé des commerçants du marché Ockass, Me Abdoulaye Wade y a convoyé une délégation. Selon des informations de Seneweb, l'ancien chef de l'État a exprimé sa compassion aux victimes et à Serigne Mountakha Mbacké par le biais de son émissaire, Cheikh Mbacké Barra Dolly.<< Me Abdoulaye Wade m'a appelé hier à l'heure du crépuscule pour me recommander de venir à Touba pour exprimer sa compassion aux victimes de l'incendie et au khalife général des mourides. Le président m'a confié que sa volonté c'était d'être là à côté des commerçants qui ont contribué considérablement à son arrivée au pouvoir. Il m'a instruit aussi d'aller auprès de Serigne Mountakha Mbacké afin de lui exprimer sa compassion >>, a déclaré le président du groupe parlementaire des libéraux.Le député et chef de la délégation n'exclut pas une demande d'enquête parlementaire sur l'incendie qui a fait d'énormes dégâts au marché Ockass.Cheikh Mbacké Barra Dolly a rassuré aux victimes qu'il va plaider leur cause auprès de l'autorité.