Incendie dans ses locaux : La CDC apporte des précisions

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) sort de sa réserve. Dans un communiqué publié ce jeudi 13 avril, Mamadou « Mame Boye » Diao apporte des précisions sur l’état du matériel informatique après l’incendie du 16 mars. Il annonce, par ailleurs, que les données ont été récupérées dans leur intégralité.





« Dans sa parution du jeudi 13 avril 2023, le quotidien « Les Echos » revient sur l’incendie qui s’est déclaré le 16 mars 2023 dans la salle informatique de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et faisant l’objet du communiqué de presse publié le même jour dans plusieurs organes de presse.





La CDC informe son aimable clientèle et ses partenaires qu’en dépit de cet incident, la continuité du service est assurée dès la maîtrise du feu et qu’au bénéfice d’un accompagnement technique de Sénégal Numérique (Ex ADIE), tout le dispositif informatique ainsi que les applications, logiciels et outils de travail digitalisés sont opérationnels.





En outre, la CDC, dans le cadre du plan de continuité des activités mis en œuvre et en faveur d’un dispositif de sauvegarde fiable, a rempli avec succès sa mission de récupération des données dans sa totalité témoignant ainsi sa réactivité et sa résilience.





Pour rappel, la CDC, par l’intermédiaire de ses conseils a déposé une plainte contre X à la Division des Investigations Criminelles (DIC) et espère vivement être édifiée sur l’origine et/ou les auteurs éventuels de l’incendie dont le bilan s’est limité seulement à des dégâts matériels. »









Le Directeur Général





El Hadji Mamadou DIAO