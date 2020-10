Incendie Parc Lambaye : Les autorités connaissaient les risques

L’incendie qui s’est déclaré hier nuit au parc Lambaye et qui a ravagé le site est tout sauf une surprise pour les autorités. L’Etat ainsi que la municipalité de Dakar plateau étaient informés de la situation chaotique et des risques qui y étaient liés.«Les conclusions des études qui ont été faites renseignent que ce site est hautement dangereux. Parce que tout ce qui est sur ce site est inflammable. Aussi, il y a des activités à côté qui créent des incendies », a révélé le maire de Dakar plateau, Alioune Ndoye, en déplacement sur le lieu du sinistre.D’ailleurs, le site devait être déplacé dans le cadre des opérations de déguerpissement initié par le ministre du cadre de vie Abdou Karim Fofana. Des sommations devaient même être envoyées par le préfet de Dakar, rapporte l’Agence de presse sénégalaise. Même si, souligne Alioune Ndoye, ‘’c’est un titre privé’’.L’autorité municipale rappelle même que c’est le énième incendie sur ce site. Et il affirme qu’on ‘’ne peut pas continuer’’ avec une situation pareille. D’où son appelle à revoir les choses.« Il faudrait que nous puissions discuter pour trouver comment gérer certaines activités qui posent problèmes en plein centre-ville. Les gens sont en train d’exposer leurs vies pour certaines activités dans une capitale», regrette-t-il.