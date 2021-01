Incendie : Pour du thé M. Diarra embrase la forêt de Nguekhokh ( Illustration )

La forêt de la commune de Nguékhokh a été ravagée par un incendie d'une rare violence.6 ha, plus de 15 cocotiers ont été consumés par les flammes.N'eût été la rapidité des éléments de la brigade des Eaux et forêts de Mbour, le feu allait embraser toute la forêt classée. A l’origine, M. Diarra, l’un des propriétaires de champs situé dans la zone, voulait allumer un petit feu pour faire du thé.Malheureusement, à cause du vent, son petit feu pour le thé a fini par devenir un brasier ravageur.