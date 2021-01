Incendie puits de gaz à Ngadiaga : « Ce sont des millions par jour qui partent en fumée» (DGA, Fortesa)

Le Sénégal a sollicité l’expertise américaine pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré le 19 décembre 2020, dans un puits de gaz à Ngadiaga, commune de Notto Gouy Diama (Thiès) sur le site de Fortesa.Le groupe de services pétroliers américains Halliburton, venu des Etats-Unis, a déployé des experts et techniciens et lancé, depuis le 1er janvier dernier, les opérations d’extinction sur le champ gazifère de Ngadiaga formé de 16 puits dont 5 fonctionnels. Mais du côté de Fortesa qui exploite le gaz sur ce site, impossible de dire combien de temps va prendre l’opération.« Pour un tel sinistre, on ne s’engage pas sur la base d’un plan de travail qui est établi, tout en mettant la priorité encore une fois sur la sécurisation des vies humaines. Parce qu’il est entendu dès le départ que s’il y a un seul blessé lors de ces opérations de maîtrise de ce puits en feu, l’opération sera considérée comme un échec », explique Cheikh Ndiaye, directeur général adjoint de Fortesa, interrogé par la Rts.Dans des propos relayés par Le quotidien, le directeur général adjoint de Fortesa n’avance pas de chiffres, mais reconnaît toutefois que « Ce sont des millions par jour qui partent en fumée».