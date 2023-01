Incendies dans les marchés : Le ministre du Commerce plaide pour une gestion rigoureuse

En visite au marché Tilène de Ziguinchor en reconstitution après avoir été ravagé par un incendie, le ministre du Commerce est revenu sur la question des incendies au niveau de ces lieux d'échanges.





Trois incendies enregistrées en ce mois de janvier. Une situation qui nécessite une introspection sur la gestion des marchés, dit Abdou Karim Fofana.





" Nous devons assumer nos responsabilités, l'État, les communes, les commerçants. Avoir des marchés qui sont gérés avec rigueur. Avoir des branchements et équipements qui sont gérés avec rigueur ", insiste le ministre du Commerce. Pour Abdou Karim Fofana, tous les acteurs concernés doivent avoir le courage de se dire la vérité pour être à la hauteur des investissements importants portés et initiés par le Président Macky Sall. " Un marché, c'est une gestion. C'est des heures d'ouverture. C'est des heures de fermeture ", affirme le ministre. La responsabilité de la gestion d'un marché doit revenir à un gestionnaire bien formé, respecté selon Fofana qui invite les autorités municipales, et les commerçants à travailler avec les autorités administrations pour une convention de gestion du marché de Tilène et la mise en place du dispositif pour la réouverture des portes dans deux mois.