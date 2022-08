Inceste (3/3) : «Je suis le fruit d’un inceste entre ma mère et son père» (Oumar, 40 ans)

Dans un article consacré à l’inceste, dans son édition de ce mardi, L’Observateur a recueilli les témoignages de trois victimes dont les noms ont été changés. Nous vous proposons ci-dessous l’histoire bouleversante de Oumar, un comptable de 40 ans.



«J’ai découvert, il n’y a pas longtemps que je suis le fruit d’un inceste être ma mère et son père. A ma naissance, j’ai été déposé à la porte d’une mosquée à Mbour. Je fus ensuite confié à l’imam de la mosquée puis à la pouponnière de Mbour avant de me retrouver à mes deux ans au Village d’enfants SOS de Dakar. C’étaient les plus belles années de ma vie. Mais plus je grandissais, certaines choses m’intriguaient un peu plus.







«Entretemps les assistants sociaux du Village SOS avaient entamé, à mon insu, des recherches afin de retrouver ma mère biologique. Elle est venue de Mbour pour me voir. Ce jour-là restera gravé dans ma mémoire. Je sentais qu’elle craignait que je la rejette. Mais dès que je l’ai vue, toutes mes questions se sont comme évaporées pour laisser la place à un bonheur infini.



«Passé les émotions, j’ai commencé à lui poser des tonnes de questions. Je voulais surtout savoir pourquoi elle m’avait abandonné à la porte d’une mosquée. Sa réponse coulait de source. Engrossée par son père, elle ne pouvait pas me garder. Elle a donc décidé, de concert avec sa famille, de me confier à Dieu, comme elle le dit, en me déposant, à l’aube, à la porte d’une mosquée. J’étais déçu et dégoûté. Mais je ne voulais pas gâcher la joie de nos retrouvailles.