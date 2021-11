Incident Camp Pénal : l'ASRED demande des solutions avant que l'irréparable ne se produise

Asred dénonce la violence

Suite à l'incident qui a eu lieu ce matin à la prison du camp pénal Libéré 6 de Dakar, l'association de soutien et de réinsertion des détenus (ASRED) dénonce et condamne avec énergie la violence sur toutes ses formes dans les établissements pénitentiaires du Sénégal. Dans un communiqué rendu public, l'association demande des solutions avant que l'irréparable ne se produise.





Selon l'entité, "tout est parti de la volonté de fouiller la chambre 10. Une telle mesure de sécurité devrait bien être accueillie par les détenus car prévu par le règlement intérieur de la prison. Malheureusement, cette fouille a dégénère et a engendré une altercation entre agents et détenus qui finalement s'est soldée par un détenu blessé. Heureusement l'ordre est rétabli".