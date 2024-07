Inclusion financière : La BCEAO enclenche une nouvelle phase de concertation régionale

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a lancé, ce mercredi 3 juillet à Dakar (pour le compte du Sénégal), une série d’ateliers nationaux de concertation, dans le cadre de la révision de la Stratégie régionale d'inclusion financière (SRIF) au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette initiative, qui s'inscrit dans un contexte global de lutte contre la pauvreté et les inégalités, vise à améliorer l'accès des populations aux services financiers. La rencontre se tient sur deux jours (du mercredi 3 au jeudi 4 juillet 2024).





L'inclusion financière est perçue comme un levier important pour le développement économique et social. Elle est au cœur des préoccupations des décideurs politiques mondiaux, comme en témoigne François Etienne Déthié Sène, directeur national de la BCEAO au Sénégal : « L'inclusion financière est une priorité pour les pouvoirs publics et les institutions financières internationales en raison des bénéfices qu’elle apporte, notamment en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle est également essentielle pour stimuler la croissance économique et la création de richesses. »





Depuis l’adoption de la SRIF en juin 2016, des progrès notables ont été réalisés dans la région. Le taux d’utilisation des services financiers a connu une augmentation significative, passant de 47 % en 2016 à 71,4 % en 2023. Cette progression est attribuée en grande partie au développement des services financiers numériques et aux efforts continus des acteurs du secteur.





Cependant, l'objectif initial de 75 % n'a pas encore été atteint, laissant encore des défis à relever pour les autorités de l'UEMOA.





Au Sénégal, la situation reste contrastée. Bien que le secteur bancaire y joue un rôle clé, le taux de bancarisation n'atteint que 22,39 % en 2023. Une grande partie de la population reste ainsi exclue des services bancaires de base, limitant leurs opportunités économiques. « Nous devons redoubler d'efforts pour améliorer l'accès aux services financiers et augmenter le taux de bancarisation », a ajouté le directeur national.





Le secteur de la microfinance, en revanche, a connu une croissance remarquable, avec 4,3 millions de membres/clients en 2023, des crédits en cours s'élevant à 752 milliards de francs CFA et des dépôts atteignant 570 milliards de francs CFA. De plus, le réseau de microfinance dispose de 1 082 guichets opérationnels, démontrant sa capacité à servir efficacement une large clientèle. La monnaie électronique, qui atteint un taux d'utilisation de 59,86 %, reste le principal catalyseur de l'inclusion financière, facilitant l'accès aux services financiers dans les zones moins desservies par les banques traditionnelles.





L'atelier national vise à rassembler les parties prenantes pour discuter des orientations et des actions à entreprendre afin de renforcer l'accès aux services financiers pour les individus, les ménages et les entreprises de l'UEMOA.





Bamba Ka, directeur général du Secteur financier au ministère des Finances et du Budget et président du Comité national de suivi de la mise en œuvre de la SRIF, a exprimé sa reconnaissance envers la BCEAO pour ses efforts : « L'inclusion financière est un levier extrêmement important de création de richesses et d'inclusion sociale. Grâce à la stratégie régionale, nous avons pu améliorer l'accès et l'utilisation des services financiers dans l'UEMOA, même si des défis subsistent. »





La Stratégie nationale d'inclusion financière au Sénégal, couvrant la période 2022-2026, vise à atteindre un taux d'accès de 65 % pour les populations et de 90 % pour les petites et moyennes entreprises (PME). Actuellement, plus de 50 % de la population sénégalaise n'a pas accès à un compte bancaire, et seulement 9 % des adultes épargnent dans une institution financière formelle, ce qui pose des défis pour le financement de l'économie. « Une stratégie nationale d'inclusion financière, couplée à un programme d'éducation financière, permettra de renforcer l'épargne intérieure et de soutenir la croissance économique au Sénégal », a déclaré Bamba Ka et représentant du ministre des Finances et du Budget.





La BCEAO, en collaboration avec ses partenaires, entend redéfinir ses objectifs et identifier de nouvelles initiatives pour faire face aux défis émergents et renforcer l'accès aux services financiers dans la région. Les prochaines étapes incluent l’amélioration de l'éducation financière, la réduction des coûts d'accès aux services financiers et l'extension de ces services aux populations rurales, aux jeunes, aux femmes, et aux PME. « Nous pouvons et devons faire mieux », a martelé François Sène, en appelant à un soutien accru des partenaires financiers et techniques pour accompagner cette démarche.