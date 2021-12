Indemnisation des impactés du Ter : « Les efforts sont louables » (Directeur Général)

« Nous avons fait des performances à noter dans l'indemnisation des impactés du Train express régional (TER). Même avec l'autoroute à péage, il y a des personnes qui ne sont pas encore payées alors qu'il est fini depuis fort longtemps. Ainsi s’est exprimé Abdou Ndéné Sall. Le directeur général du Ter était l’invité de l’émission Grand jury de ce dimanche sur la Rfm.



A l’en croire, l'État prendra tous ses engagements et il a proposé du foncier avec l'aménagement de la zone de recasement qui est en cours pour diminuer la tension. Il s’agit dit-il de 38 hectares. En plus de cela, le chef de l'État a voulu appuyer les personnes les plus vulnérables en leur donnant 1200 000 F CFA pour leur permettre de se refaire et 400 parmi les 1000 recensés ont déjà reçu leurs chèques.



Il est noté un total de 16929 identifiés et 99,96% ont été conciliés et sont d'accord sur le moment payé. « On ne peut pas mentir sur le montant à payer; même les indemnisations sur les personnes victimes d'impacts environnementaux sont supervisées par les bailleurs et nos partenaires. Si jamais il y a des problèmes, les partenaires arrêtent le projet. 94,05 % ont été payés et il reste à peu près 5% à payer. Il faut dire que ce pourcentage sur 16000 personnes est notoire encore qu’il y a des dossiers qui ne sont pas encore terminées et il y a un processus à suivre » dit-il.