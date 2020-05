Indemnité de 4,5 millions, véhicule, sécurité: Macky «honore» les anciens présidents du Cese

Le chef de l’Etat Macky Sall a, dans un décret signé, le 17 avril dernier, institué un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental (Cese).Ces derniers bénéficient, désormais, d’un certain nombre d’avantages, en vertu de l’article 3 dudit décret qui cite: «Une indemnité de représentation de 4 millions 500 mille FCFA net/mois, un véhicule de fonction avec macro (laissez-passer permanent), un chauffeur particulier, une dotation mensuelle de carburant de 500 litres, et un agent de sécurité rapproché».Toutefois, précise la même source, ce statut, qui est accordé par décret présidentiel, peut également être retiré dans les mêmes formes.Le président honoraire peut être invité aux cérémonies officielles de la République auxquelles il prend rang et place, selon les prescriptions protocolaires et il est également établi et délivré au bénéficiaire une carte aux couleurs nationales spécifiant ce titre.Instituée par la loi 61-52 du 23 juin 1961, avec pour mission de favoriser la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et d’assurer leur participation à la définition de la politique économique et sociale du pays, sous forme d’avis et d’études à l’endroit du gouvernement, dix (10) personnalités du pays se sont succédé à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Il s’agit, en effet, de Me Léo Boissier Palun (de février 1964 à mars 1968), de Me Doudou Thiam (mars 1968 à mai 1968), Magatte Lô (mai 1968 à juin 1972), du Dr. Amadou Karim Gaye (juin 1972 à novembre 1975.Magatte Lô est revenu à la tête de l’institution, en novembre 1975 avant d’être remplacé à ce poste, au mois de juin 1984, par Mamba Guirassy, père du député Moustapha Guirassy qui sera, à son tour, remplacé par Famara Ibrahima Sagna, au mois de juin 1993.Ensuite, vient Me Mbaye Jacques Diop (août 2004 à novembre 2007), puis Me Ousmane Masseck Ndiaye (mai 2009 à décembre 2012).Aminata Tall occupera le poste de janvier 2013 à mai 2019. Et l’institution est dirigée, depuis cette date, par Aminata Touré, ancienne Envoyée spéciale du président de la République.Mais, à noter qu’à notre connaissance, parmi tous ces anciens présidents du Cese, seuls Famara Ibrahima Sagna (actuel président du Comité de pilotage du dialogue national) et Aminata Tall sont encore en vie.