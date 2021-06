Indice de pauvreté : Sédhiou traîne un taux de 2.5% de contribution à la croissance nationale

D’après une étude de la direction nationale de la planification qui répartit la contribution des régions à la création de la croissance, Sédhiou traîne avec un taux de contribution de 2.5% sur 6 pour le niveau national.





La même étude, selon le consultant en planification et politique publique, Niamby Sonko, indique que la région de Sédhiou, malgré son fort potentiel économique, fait partie des régions les plus pauvres. Pourtant sa densité entrepreneuriale est de 2.78% contre 2.68 pour le niveau national.





Un niveau de pauvreté qui place Sédhiou parmi les régions pourvoyeuses d’émigrants clandestins du fait du sous-emploi des jeunes.





Pour corriger ce déséquilibre, le programme ‘’développer l’emploi au Sénégal’’, financé par l’UE et L’AFD, ambitionne de réduire cette précarité liée au taux élevé de chômage des jeunes et des femmes. Le directeur de la planification, des études et des suivis évaluations au niveau de l’agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), Docteur Ibra Mbaye explique que ce programme vise à réduire le phénomène des migrations clandestines. Pour ce faire, le programme a opté pour la densification des tissus économiques des entreprises et l’amélioration de la compétitivité.





Au préalable, le programme devra lever les contraintes liées au déficit infrastructurel, au manque d’accompagnement faute de dispositif d’appui et à la problématique d’accès au crédit.