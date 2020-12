Indice de performance de la logistique : Le Sénégal classé à la 141e place

141e, c’est le rang du Sénégal sur l’indice de performance de la logistique. L’information est révélée par le député Moustapha Guirassy lors du passage du ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye à l’Assemblée nationale pour le vote du budget de son département.Lors de sa prise de parole à l’hémicycle, Moustapha Guirassy informé que l’indice de performance de la logistique place le Sénégal à la 141è place, bien loin derrière le Bénin, le Mali, le Rwanda, la Cote d’Ivoire et le Kenya.Cela veut dire, selon lui, qu’il y a beaucoup d’investissements, et peu de performance. Parce que, dit-il, la finalité de la réalisation des routes reste la performance. C’est pour permettre en fait d’être rentable.« L’exemple, c’est le riz indien et le riz sénégalais. Nous produisons 6,5 tonnes à l’hectare et en Inde 3 tonnes à l’hectare. Mais on fait plus de 4 500 kilomètres pour venir nous retrouver au Sénégal; finalement le riz de l’autre côté coûte beaucoup moins cher. Nous avons perdu en compétitivité, efficacité, et performance. Et c’est le lieu de vous demander de mettre un accent particulier sur les chemins fers. Vous avez vu avec la pandémie de la covid19, on a fait trois mois pour acheminer les denrées simplement parce qu'il n'y avait pas de routes, mais si on avait ces chemins de fers là, on n’aurait pas ces problèmes », suggère M. Guirassy.Toujours selon l’ancien ministre, il faut aller dans le sens de renforcer la performance. Et l’autre raison qui justifie ce classement, dit-il, c’est le nombre de contrôles sur les axes. Sur l’axe Abidjan-Dakar, nous en avons 40, et sur l’axe Dakar-Bamako, nous avons 100 contrôles. Et ça mérite d’être revu.Pour ce qui est de la sécurité dans la région de Kédougou, il indique que les camions gros porteurs du Mali passent par le Kédougou et provoquent beaucoup d’accidents et beaucoup de morts. Il y avait un projet de voie de contournement, et il serait bien de le réaliser pour soulager les populations.