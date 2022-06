Infrastructures Ferroviaires: GTS signe un important accord avec RITES LTD

La société Les Grands trains du Sénégal (Gts-Sa) a signé hier mardi un protocole d’accord (MoU) avec RITES Ltd, un démembrement de IndianRailways, sur une coopération technique dans le secteur ferroviaire.





Le protocole d’accord vise à permettre la coopération technique dans les domaines du transport ferroviaire, de la fourniture de matériel roulant, du développement de l’infrastructure ferroviaire, y compris des couloirs de fret et des gares de passagers dédiés, de la modernisation des ateliers, des solutions informatiques pour les opérations ferroviaires et de la mise à niveau de la signalisation, des télécommunications et les systèmes de surveillance ferroviaire.





Le protocole d’accord permet, selon le communiqué de la société indienne, également à Rites d’offrir ses services pour l’exploitation et la maintenance du réseau ferroviaire et des embranchements. La partie sénégalaise a été représentée par Mayacine Camara, Secrétaire d’État auprès du ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, chargé du Réseau ferroviaire, et Samba Ndiaye, Directeur général des Grands Trains du Sénégal.