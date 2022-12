INFRASTRUCTURES : Le tronçon Tamba-Goudiry-Kidira fin prêt

Trois années ont suffi pour réhabiliter l’axe Tamba-Goudiry-Kidira découpé en deux lots (1&2) sous la conduite du ministère des Infrastructures et Désenclavement terrestre, représenté par la Direction Régionale de l’AGEROUTE (Tambacounda).





Il y a, de cela trois ans, la route Tamba-Goudiry-Kidira- Bakel (250 km) était impraticable, les conditions de voyages étaient aussi infernales et pénibles. Il fallait six heures d’horloge pour rallier Tambacounda à Bakel. Plusieurs accidents étaient malheureusement enregistrés durant cette époque, en grande partie les gros-porteurs qui perdaient beaucoup de marchandises. Mais aujourd’hui, le plaisir de voyager renait grâce à la réhabilitation de cet axe routier sous le pilotage du directeur régional de l’AGEROUTE Fodé Mané et le Chef de Projet Massamba Diop. C’est pourquoi, en prélude à l’arrivée du président Macky Sall, le chef de projet a sillonné l’axe Tamba-Goudiry jusqu’à Bakel (lot 3 en cours) pour échanger avec les usagers et les bénéficiaires d’ouvrages connexes et les élus locaux.





C’est ainsi que le Maire de Sinthiou Fissa Amadou Bocar Ka qui a bénéficié d’une Case des tout-petits moderne et très bien équipée, a magnifié ce bel ouvrage qui va booster le développement de la petite enfance de sa commune. Amadou Bocar Ka se félicite et témoigne toute sa satisfaction suite à la réalisation de ce bijou qui va participer sans doute au décor du village de Sinthiou Fissa. A l’instar du Maire Amadou Bocar Ka, le maire de Kidira, Demba Thiam, se félicite également des engagements pris et honorés par le Président de la République auprès des populations du Sénégal oriental. A Kidira, deux voies ont été crées pour rendre fluide la circulation des transporteurs en commun et les gros-porteurs qui franchissent la frontière vers le Mali.





Selon le maire de Kidira, la construction de cette route propulsera l’économie de la zone orientale. Il a magnifié les travaux connexes réalisés dans sa commune comme des salles de classe tout en béton armé bien carrelés attirant davantage les élèves. Un parking en cours de réalisation pour les gros-porteurs ainsi que le tout nouveau garage automobile. Au-delà de l’inauguration du camp militaire de Goudiry qui entre dans le cadre de la sécurisation de la zone, il viendra aussi lancer un imminent programme de développement appelé Programme Spécial de Désenclavement (PSD) sous la tutelle du ministre des Infrastructures.





Ce programme regorge beaucoup de projets de désenclavement comme celui du bitumage Goudiry-Dianké (65 km) ainsi la réalisation de plusieurs pistes telles : Dianké Makha– Bokolako-Sadatou, Bokolako-Boutoucoufar-Kayan, Kayan-Brazan – Sabadola-Bembou (la boucle reliant Tamba à Kédougou vers l’Est) Tambacounda-Goumbayel-Komoti-Dianké Makha.