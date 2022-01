Infrastructures routières : Le grand pont à péage de Foundiougne et celui de Marsassoum ouverts à la circulation les 16 et 17 janvier

Le Pont de Foundiougne et Marsassoum ouvert au public ce dimanche 16 janvier

Fini les tracasseries et les difficultés liées à la traversée par bac à Foundiougne. À compter de ce dimanche 16 janvier 2022, le grand pont à péage de Foundiougne sera ouvert à la circulation, au grand bonheur des usagers. D’une longueur de 1 595 mètres, le nouveau bijou est le pont le plus long du Sénégal et l’un des plus grands de la sous-région.





Cet ouvrage a caractère régional permettra «d’améliorer de façon notable les liaisons avec les pays limitrophes (Gambie, Guinée, etc.). Il joue un rôle économique de premier plan dans l’intégration économique menée au sein de l’UEMOA et la CDEAO».





Le pont de Marsassoum, quant à lui, sera ouvert à la circulation dès demain lundi 17 janvier. D’une longueur de 485 mètres, il participera au désenclavement des régions de Sédhiou et de Ziguinchor, mais également, «permettra d’accélérer le développement de la partie sud du pays, en valorisant son potentiel économique, surtout agricole et touristique».





S’agissant des tarifs du péage qui seront appliqués sur ces ponts, ils sont les mêmes que ceux en vigueur pour la traversée par bac, soit 500 F pour les motos, 2 000 F pour les véhicules particuliers et les taxis, 3 000 F pour les minibus et les camionnettes et 15 000 F pour les bus et les poids lourds.





«Les recettes tirées de l’exploitation des ouvrages vont servir à l’entretien de premier niveau, avec l’implication des collectivités territoriales avec, à la clé, la création d’emplois locaux», signale l’Ageroute dans un communiqué.