Injures et diffamation : And Samm Jikko Yi traîne Djibril War en justice

Plainte de Mactar Sarr contre Me Djibril War

C'est ce mercredi 25 mai que des membres du collectif And Samm Jikko ont déposé, sur la table du procureur, une plainte contre l'avocat Djibril War. Ils l'accusent de diffamation et d'injures.





Oustaz Mactar Sarr et Cie expliquent que Me Djibril War, dans des émissions télévisées, a essayé de jeter le discrédit sur leurs personnes, en les traitant de "djihadistes". Pire, ils reprochent à l'avocat d'avoir déclaré que des membres d'And Samm Jikko Yi "insultent les khalifes généraux".