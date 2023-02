Injures via les réseaux sociaux contre des autorités étatiques : La famille de Baba Gueye implore le pardon

Horrifiée par l'arrestation à Tamba du jeune étudiant Baba Gueye, la famille implore le pardon des différentes victimes. «La famille n’avait pas connaissance de toute cette situation. Nous reconnaissons la gravité des faits. Nous nous mettons à genoux devant toutes les autorités et nous demandons pardon aux victimes, a supplié son grand-frère, El Hadji Gueye. C’est moi qui l’ai fait venir à Tambacounda pour m’aider dans mon commerce au marché central de Tambacounda, après les décès de notre papa et de notre frère. Notre maman est malade, ne mange plus ni ne boit, comprenez ma peine. Je reconnais les fautes imputées à mon jeune frère. Que la clémence soit faite»,



Baba Gueye est décrit comme un jeune discret et intelligent. «Après avoir décroché le bac, il est allé à l'université de Dakar avant d’abandonner faute de moyens. C’est ainsi que je l’ai amené avec moi à Tambacounda pour m’épauler dans mon commerce au marché central de Tamba. C’est un jeune intelligent et discret. Il est toujours souriant. Nous réitérons notre demande de pardon et en appelons au bon sens des autorités de Tambacounda, Me Sidiki Kaba, aux DG Abdoulaye Ndao, Abou Bâ et Mamadou Kassé mais aussi à toutes les victimes », poursuit son grand frère.



L'étudiant a été arrêté, vendredi 10 février, dans les locaux de la police de Tamba par la division de la cybercriminalité de Dakar alors qu’il déposait des documents pour obtenir une carte d’identité.



Il a ensuite été transféré à Dakar puis inculpé et placé sous mandat de dépôt à Rebeuss où il occupe la chambre 3.



Âgé de 23 ans, Baba Gueye est accusé d’injures via les réseaux sociaux contre des plus hautes autorités étatiques. Présenté comme un militant de PASTEF, il a publié des posts insultants contre le Doyen des Juges, les forces de l’ordre, ou encore le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.