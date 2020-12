Innocence Ntap Ndiaye : "Aucune économie ne peut garantir l'insertion de tous les demandeurs d'emplois"

Pour un avenir meilleur avec des générations futures mieux et bien insérées dans le monde du travail, le Haut Conseil du Dialogue Social ose le pari. C'est ainsi qu'il a posé et ouvert le débat à sa 21ème Assemblée plénière sur comment "Promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal".





Pour en débattre, le Hcds a regroupé les centrales syndicales de travailleurs afin d'engager une bonne prise en charge des questions liées à l'emploi et à l'employabilité des jeunes.





Selon la présidente du Haut conseil, Mme Innocence Ntap Ndiaye, il revient surtout aux pouvoirs publics de veiller à ce qu'il n'y ait pas de "césure entre la formation et le marché de l'emploi". Mieux le Gouvernement "doit contribuer, par le biais de l'orientation des politiques publiques, à permettre à l'économie de s'adapter, à se diversifier pour être en mesure d'absorber l'essentiel des demandes d'emplois et de travail".





"À cet effet, les systèmes d'éducation et de formation professionnelle doivent permettre aux individus de disposer de compétences suffisantes et de qualifications adaptées aux besoins des entreprises. D'où la nécessité de consolider le partenariat déjà effectif entre les écoles de formation professionnelle et technique, les acteurs économiques dont les organisations d'employeurs", assure la présidente du Haut Conseil.





Cependant, elle est d'avis que l'emploi ne se décrète pas. Bien qu'étant le fait des entreprises, l'emploi n'en est pas moins l'aboutissement de la création d'un environnement général des affaires propice.





Parce que selon Mme Ndiaye "aucune économie ne peut garantir l'insertion de tous les demandeurs d'emplois dans les entreprises. D'où la nécessite d'accorder une importance capitale "à l'éclosion de l'esprit d'initiative et du potentiel créatif des jeunes puisque parfois incompatibles avec le marché de l'emploi qui peut toujours être en décalage avec leurs aptitudes et leurs compétences".





D'après elle, à défaut d'offrir aux jeunes toutes les opportunités dans leur propre pays pour leur épanouissement économique et social, "ils vont envahir terres, mers et airs en quête d'un mieux-être vers des pays d'accueil".





C'est l'importance de la réactualisation de la plateforme de dialogue avec les responsables jeunes des centrales syndicales de travailleurs dans le cadre du Plan d'Actions 2020 du Hcds.