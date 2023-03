Inondation à Dakar : La Zone Bambilor-Kounoune, nouvel épicentre

Les conséquences des inondations s’atténuent à Keur Massar et s’amplifient de plus en plus dans la zone périurbaine de Dakar. C’est l’un des conclusions du Comité national de lutte contre les inondations, tenu le 14 mars 2023. Il a été présidé par le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. C’était en présence du Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations. « Sous réserve des bilans qui seront présentés, je voudrais relever que le retour d’expérience de la gestion de l’hivernage 2022 confirme, pour la région de Dakar, le déplacement des impacts des inondations de Keur Massar vers la zone péri-urbaine de Dakar (Bambilor, Kounoune, etc.), l’exposition de nouvelles zones dans les localités de l’intérieur du pays telles que Touba, Kaolack, des zones rurales », a révélé le Ministre Serigne Mbaye Thiam qui a informé de la fragilité de certains ouvrages tels que le bassin de la zone de captage, le poste électrique de Bel Air, la route nationale 1….