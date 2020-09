Inondations à Dakar et Thiès : La Croix rouge a débloqué 198 millions Cfa pour assister 8.100 personnes

La Croix rouge aide les populations affectées des inondations

Les populations les plus affectées par inondations nées des fortes pluies de ce mois de septembre se trouvent entre les régions de Thiès et Dakar. L'information est de la Croix rouge sénégalaise qui évalue à 17.000 le nombre de personnes impactées par ces intempéries.





En réaction à cette situation, la Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant rouge (Ficr) a débloqué 198 millions de francs Cfa de son fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe en vue d'aider 8.100 personnes dans ces deux régions, informe Le Soleil.