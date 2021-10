Inondations à Keur Massar : L’Eglise des Assemblées de Dieu et World vision aux côtés des sinistrés

L’église des Assemblées de Dieu du Sénégal et l’ONG World vision Sénégal sont aux côtés des sinistrés de Keur Massar suite aux inondations qui ont frappé les populations. En effet, ces deux entités ont procédé, ce mercredi 6 octobre 2021, à une remise de dons aux populations sinistrées du département de Keur Massar. La cérémonie de distribution qui s’est tenue au sein de l’Institut Biblique et Théologique du Sénégal, sis à Keur Massar, a noté la présence de Wally Sarr, pasteur principal de l’église des Assemblées de Dieu, Siléo de Keur Massar, du Révérend pasteur Félix Birama Ndiaye, président des églises des Assemblées de Dieu du Sénégal, de Teddy Mark, directeur administratif et financier de World vision Sénégal, de Birahim Guèye, représentant du préfet de Keur Massar, du représentant du Haut conseil des collectivités territoriales, des populations, entre autres.





50 millions dégagés pour assister 1 000 ménages sinistrés





Cette remise de dons, une première à Keur Massar, s’inscrit dans l’optique d’assister ces populations sinistrées de la localité victime des inondations en 2020 et cette année. C’est pourquoi, les généreux donateurs ont conjugué leurs efforts en dégageant une enveloppe de 50 millions de francs Cfa pour « partager les peines, les soucis et les inquiétudes de ces populations et leur redonner un peu de sourire ». D’une valeur de 50 millions de francs Cfa, ces dons sont composés notamment, de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et de frais de transport. Chaque ménage a reçu un lot composé d’un sac de riz de 50 kg, deux bouteilles d’huile de 5 litres, une moustiquaire imprégnée, deux paquets de sucre en morceaux, deux savons, deux bouteilles d’eau de javel, une bouteille de savon liquide, et un transfert de 7550 francs Cfa pour acheminer son lot chez lui.





Au total, mille (1 000) ménages répartis dans tous les quartiers du département de Keur Massar ont été sélectionnés et choisis par l’église pour recevoir cette aide.





« Malgré les efforts de l’Etat, le défi reste énorme »





A l’occasion, le Révérend Félix Birama Ndiaye qui a apprécié « tous les efforts fournis par les autorités étatiques du Sénégal pour soutenir et accompagner les populations sinistrées, estime que le défi « reste énorme et a besoin de l’aide et le concours de tous les enfants du pays, de toutes les communautés religieuses et de toutes les organisations et institutions ».





Remerciant également World vision Sénégal pour sa disponibilité aux côtés de l’église et de l’Etat du Sénégal pour relever « les défis », le Révérend pasteur renseigne que l’ONG n’a ménagé aucun effort pour rendre « possible » cette action sociale. Laquelle, à l’en croire, a permis à l’église de « témoigner sa solidarité légendaire » aux personnes touchées par les inondations.





« World vision a toujours rêvé de voir ce grand jour arriver »





Le directeur administratif et financier de World vision Sénégal, pour sa part, a noté que son ONG a toujours rêvé de voir ce grand jour arriver au profit des populations de Keur Massar. Ainsi, Teddy Mark a tenu à remercier vivement l’église des Assemblées de Dieu du Sénégal pour ce « grand » partenariat qui, selon lui, n’est qu’un début.





Venu représenter le préfet de Keur Massar, Birahim Guèye, coordonnateur du pôle régional Dakar-Thiès de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, a soutenu que les donateurs sont venus « appuyer » l’Etat dans sa mission d’assistance des populations qui sont sinistrées par les eaux de pluies.





Un geste hautement salué et magnifié par les bénéficiaires





Les populations sinistrées du département de Keur Massar ont apprécié, magnifié et salué ce geste ô combien symbolique de l’église des Assemblées de Dieu et l’ONG World vision. En effet, selon Aïda Diop, une mère de famille bénéficiaire, ce don va atténuer fortement les soucis car tout ce qu’elle possédait comme moyen financier est épuisé. « Nous sommes tous au même pied d’égalité. Que nous soyons musulmans ou chrétiens, nous sommes tous des êtres humains. Donc, on ne peut que remercier vivement les donateurs », a confié l’habitante de l’unité 3 des Parcelles assainies de Keur Massar.





Pour rappel, les Assemblées de Dieu (AD) sont une dénomination chrétienne évangélique pentecôtiste. En 2019, le mouvement regroupait 69,2 millions de membres répartis dans 190 pays. Au Sénégal, l’église des Assemblées de Dieu est implantée depuis 1957. Elle est présente dans les 14 régions du pays. Elle est reconnue par l’Etat du Sénégal, son siège est à Colobane, au Temple évangélique de Dakar.





World vision, quant à elle, est une ONG internationale d’origine chrétienne travaillant sur le développement, les urgences humanitaires et le plaidoyer. Elle se consacre à l’autonomisation des enfants, de leurs familles et des communautés pour réaliser leur plein potentiel en abordant les causes profondes de la pauvreté et de l’injustice. Depuis plus de 30 ans, World vision travaille avec les communautés les plus pauvres du Sénégal. Elle sert, pour la plupart, des enfants et des familles vulnérables grâce à une approche programmatique multisectorielle en matière de santé et de nutrition, d’éducation et de préparation à la vie active, de sécurité alimentaire et de résilience, de plaidoyer, de protection de l’enfance et de participation et de développement du leadership local.