Inondations à Tivaouane : Maisons englouties, axes routiers impraticables

Les inondations font encore parler d'elles à travers le pays. La cité religieuse de Tivaouane n'est pas épargnée par la furie des eaux et leurs conséquences sur le quotidien des citoyens.La dernière pluie enregistrée dans la localité a rendu plusieurs axes routiers impraticables. « Les maisons sont englouties sous eaux pluviales et eaux usées. La route qui mène vers les mosquées et mausolées est coupée en deux », constate sur place un témoin qui s'est confié à Seneweb.Au quartier Djeddah en face du l'ex siège de la Sde délocalisé depuis à cause des inondations, la situation est déplorable. Ce qui suscite des interrogations sur le programme d'assainissement de l'Etat lancé en août 2018, lequel ne couvre que 10 quartiers sur les 72 et prend en charge seulement les eaux usées et non les eaux pluviales. Regardez !