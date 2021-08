Inondations à Touba : "Dans le cadre des solutions d'urgence, on doit…" (DG Onas)

Quelques heures après la visite du gouverneur de Diourbel au niveau de certains quartiers de Touba sous l'emprise des eaux pluviales, le Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) lui a emboîté le pas ce lundi matin.





L'hôte de la cité religieuse a apporté 02 motos pompes et une électropompe en guise de contribution dans le cadre de la lutte contre les inondations au quartier Keur Niang.





"Nous étions venus ici pour s'enquérir de la situation au niveau de la principale station de drainage des eaux pluviales de Touba. On est venus avec deux motos pompes et une électropompe pour le moment en vue d'essayer de contribuer à cette situation. La station de Keur Niang polarise l'ensemble des stations de pompage à Touba, qui devraient refouler les eaux pluviales vers le bassin de stockage de Darou Rahmane. Il s'est trouvé qu'il y a un débordement lors de ces dernières pluies. C'est pénible nous le reconnaissons", a déclaré Docteur Ababacar Mbaye devant sous-préfet de Ndame Babacar Ibra Mar, entre autres.





Le Directeur Général de l'Onas a tenté de rassurer les sinistrés qui ne décolèrent pas contre les autorités étatiques et la municipalité de Touba. Ainsi il annoncera une batterie de mesures pour venir aux chevets de ces populations.





"Dans le cadre des solutions d'urgence, on doit faire la cartographie en premier temps de l'ensemble de ces réseaux pour voir parce qu'inonder les rues, les ruelles et les espaces publics vaut mieux qu'inonder les maisons. Nous allons voir comment mettre fin à ce fléau et favoriser l'évacuation des eaux. Et pour la deuxième mesure, nous allons essayer d'augmenter la capacité stockage du bassin en élevant le mur pour que sa capacité soit augmentée. Un ingénieur en génie civil sera amené à Touba dans les plus brefs délais pour arriver à cette solution" rassure le patron de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal.





"Concernant la gestion des eaux pluviales, on a dit qu'au niveau de Touba, on ne peut pas considérer qu'un seul bassin stockage y existe, une seule station principale de rétention et de refoulement existe ici. Il va falloir donc augmenter ces types de bassins au niveau de Touba" conclut-il.