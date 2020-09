Inondations au Sénégal : 7 morts, 11 régions touchées, 102 maisons détruites et 6798 sinistrés...

Le bilan des inondations est très lourd au Sénégal : 7 morts, 11 régions touchées dont 25 départements, plus de 102 maisons détruites entre les régions de Dakar et Thiès, 16 798 personnes sinistrées (5879 hommes et 10 919 femmes) et 230 latrines détruites.







Selon Les Échos, il s'agit d'un premier rapport chiffré sur les inondations dévoilé par Relief, un Service numérique spécialisé des Nations-Unies. Parmi les sinistrés, 640 sont des enfants de moins de 5 ans, 216 femmes allaitantes âgés entre 16 et 39 ans, 72 personnes handicapées et 533 personnes âgées.