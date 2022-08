Inondations, cherté de la vie, hôpital Le Dantec…: Le Conseil national du RIS préoccupé par le sort des Sénégalais

En session ordinaire, le Conseil national du Rassemblement Islamique du Sénégal (Ris Al Wahda) a fait plusieurs constats. Lesquels, dit-il, engagent le devenir de la Nation. D’emblée, les membres ont fait savoir que malgré les efforts consentis dans la lutte contre les inondations, beaucoup de nos compatriotes sont encore sous les eaux et vivent des souffrances. «Pourtant, de 2005 à nos jours, la lutte contre les inondations a englouti des centaines de milliards sans une solution durable. Le RIS compatit à la souffrance des populations sinistrées et invite l’État et les pouvoirs publics à prendre des mesures structurelles viables pour en finir définitivement », lit-on dans le document reçu, ce dimanche 21 août.





Concernant, la cherté de la vie avec la flambée des prix des denrées de premières nécessités, le Ris Al Wahda soutient que cette situation est préoccupante pour les ménages surtout ceux vivants dans les milieux défavorisés. Ainsi, il appelle l’État et l’ensemble des acteurs à trouver des solutions idoines pour faire face à l’inflation au niveau international, en travaillant à l’autosuffisance alimentaire qui doit être accélérée par le retour à l’agriculture et à la promotion du secteur primaire.





Également, le Rassemblement Islamique se désole des remous et incompréhensions observés dans le processus électoral marqué par des tiraillements surtout lors des dépôts des listes. Il invite les acteurs à renforcer les acquis démocratiques et à travailler à la mise en place d’un dialogue constructif entre les différents acteurs. De ce fait, il rappelle aux élus la nécessité de restaurer le rôle éminent du parlement dans la vie d’une nation et les invite à prendre la mesure de la responsabilité qui pèse sur leur mandat.





Sur le plan éducatif, le Ris appelle l’État et l’ensemble des acteurs au respect des accords signés, sans oublier la nécessité de refonder le système éducatif sénégalais.

]]

A propos de la délocalisation de l’hôpital Aristide Le Dantec, le Conseil national, dans leur déclaration, demande à l’Etat de respecter le droit des patients et des travailleurs et de garantir la continuité des services.